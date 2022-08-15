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Діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти

15 серпня, 2022 понедiлок
18:52
Наука НМТ

Одна з причин існування спеціальної сесії Національного мультипредметного тесту - сподівання, що ще більше учасників може приїхати до підконтрольних територій

Про це в ефірі Еспресо сказала заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Міністерство освіти намагалось бути дуже гнучким щодо того, як прописувати умови прийому, розуміючи, скільки підлітків не можуть виїхати. Однією з причин існування спеціальної сесії Національного мультипредметного тесту - сподівання, що ще більше учасників може приїхати до підконтрольних територій, де не ведуться активні бойові дії - де можливо проводити тестування. Окрім цього, для таких вступників є квота-2, яка дозволить їм вступити без НМТ", - зазначила вона.

Вакуленко зазначила, що немає статистики про те, скільки таких учнів уже склало НМТ.

"Ми сподіваємося, якнайбільше і що вони можуть це зробити в найближчий час. Віримо, що всі такі діти зможуть не лише вступити до обраних університетів, а й навчатися в безпеці і будувати майбутнє", - підсумувала освітянка.  

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ЗНО
освіта
війна з Росією
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