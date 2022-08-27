Кожну школу, де понад 100 учнів, забезпечать автобусом, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що 27 серпня уряд прийняв рішення щодо розширення закупівлі атобусів для закладів загальної середньої освіти
Про це Сергій Шкарлет заявив у себе в telegram-каналі.
"Доступність освіти є одним із ключових пріоритетів МОН. Саме тому команда Міністерства освіти і науки разом із органами місцевого самоврядування робить усе можливе, аби створити необхідні умови для безпечного і комфортного навчання. Питання підвозу дітей до місця навчання є одним із важливих у цьому процесі", - йдеться у повідомленні.
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Окрім цього повідомляється, що до повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України шкільний автопарк налічував 7027 автобусів, 500 одиниць з яких були знищені внаслідок обстрілів, а 1,6 тис. одиниць - передані для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій.
"Мінімальна потреба в автобусах на сьогодні – 3 тис. 133 одиниці", - зазначив Шкарлет.
Він заявив, що до розширеного списку ЗЗСО, яким будуть надані автобуси увійшли ті, шкільні автобуси яких було знищено або передано на державні потреби; а також ті, що мають учнів, які потребують підвезення, оскільки школи, в яких вони навчалися раніше, зруйновані або пошкоджені.
- 15 серпня у Центрі оцінювання якості освіти заявили, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою без складання національного мультипредметного тесту.
- 27 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що через близькість до кордону з РФ, навчання у школах, ліцеях і гімназіях на території Харківської області проводитиметься онлайн.
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