40% українських біженців у Великій Британії вже працевлаштувалися

Про це повідомляється у пресрелізі Бюро національної статистики Великої Британії.

Дані щодо українських біженців збиралися з 20 липня по 4 серпня 2022 року.

93% громадян України, які прибули до Великої Британії та брали участь у попередньому опитуванні у квітні, залишилися, а 7% виїхали з країни.

Частка громадян України, які працюють у Великій Британії, зросла до 42% проти 9% у квітні, а частка тих, хто має британський банківський рахунок, зросла до 93% (у квітні було 43%).

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Близько 37% респондентів сказали, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців, тоді як у квітні таку відповідь дали лише 26%.

Водночас майже половина українських біженців сказали, що зіштовхнулися з труднощами в пошуку роботи у Великій Британії. Найпоширенішим було знання англійської мови, яке не відповідає вимогам роботи (58%).

43% біженців із України, які отримали освіту за межами Британії, зазначили, що британські роботодавці не визнавали їхніх документів про освіту.

Також більшість респондентів вказали, що не дуже добре або й зовсім не розуміють, як подати заяву на продовження чи зміну візи (69%) та на які державні пільги вони можуть мати право (58%).

21 серпня стало відомо, що Велика Британія виділила 15 млн фунтів на допомогу українцям, які постраждали від війни.