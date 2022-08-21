Британія виділила 15 млн фунтів на допомогу українцям, які постраждали від війни
Велика Британія оголосила про виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу людям в Україні, Східній Африці та Сирії
Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.
З 36 мільйонів фунтів стерлінгів, які виділили на гуманітарну допомогу, 15 млн скерують для українців, які перебувають в Україні та Польщі.
"15 мільйонів фунтів стерлінгів підтримають до 200 000 найбільш вразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії. Це стосується дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps працюватиме з масовими групами громадянського суспільства, щоб надати екстрену допомогу для задоволення основних потреб, включаючи їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми", – йдеться у пресрелізі.
- На початку серпня ЗМІ повідомляли, що Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млн фунтів.
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