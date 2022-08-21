English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Британія виділила 15 млн фунтів на допомогу українцям, які постраждали від війни 

Британія виділила 15 млн фунтів на допомогу українцям, які постраждали від війни 

21 серпня, 2022 неділя
08:38
Суспільство Велика Британія

Велика Британія оголосила про виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу людям в Україні, Східній Африці та Сирії

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

З 36 мільйонів фунтів стерлінгів, які виділили на гуманітарну допомогу, 15 млн скерують для українців, які перебувають в Україні та Польщі. 

"15 мільйонів фунтів стерлінгів підтримають до 200 000 найбільш вразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії. Це стосується дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps працюватиме з масовими групами громадянського суспільства, щоб надати екстрену допомогу для задоволення основних потреб, включаючи їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми", – йдеться у пресрелізі. 

  • На початку серпня ЗМІ повідомляли, що Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млн фунтів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Инна Совсун
19 серпня, 2022 п'ятниця
Реформа НУШ під загрозою, це чергова підстава звільнити Шкарлета, - нардепка Совсун
Літак Ethiopian Airlines
20 серпня, 2022 субота
Пілоти Ethiopian Airlines проспали посадку літака. Прокинулись від сигналу тривоги
18 серпня, 2022 четвер
Противник залишає населені пункти Херсонщини, - військовослужбовець ЗСУ Ганул
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
21 серпня
09:40
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
В ISW спрогнозували, які наслідки матимуть атаки по окупованому Криму
09:34
Японія
Японія розглядає можливість розміщення ракет великої дальності для протидії Китаю - ЗМІ
09:32
літак рф
На Півдні України ворог має відчутну перевагу в авіації, - офіцер ЗСУ Прозапас
09:12
Нікополь
У Нікополі повітряна тривога тривала 11 годин: за ніч окупанти вдарили по району п'ять разів
08:55
Олександр Усик
Усик назвав єдиного боксера, з яким хоче битися після перемоги над Джошуа
08:32
Ентоні Джошуа
Джошуа після поразки жбурнув пояси Усика за межі рингу та розплакався на пресконференції
07:59
На фото Збройні сили України
Ворог намагається наступати на Донецькому та Миколаївському напрямках, три носії крилатих ракет – в готовності до застосування, – Генштаб ЗСУ
07:56
Інтерв’ю
Сергій Бульба
Білорусів треба терміново визволяти з-під впливу російської пропаганди: опозиціонер Сергій Бульба
07:35
зенітний ракетний комплекс С-300
Вночі українські зенітки збили над морем дві крилаті ракети "Калібр"
07:03
500 гривень
Термінали iBox  почали масово поповняти непридатними гривнями з Херсонщини
06:21
Албанія
Можуть бути шпигунами: в Албанії затримали двох росіян та українця, які намагалися потрапити на військовий завод
03:45
Олександр Усик
"Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну": як світ реагує на перемогу Усика
03:24
Путін, морські десантники
Після шторму Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі
03:00
військово-транспортний гелікоптер Мі-17
Російські штурмовики і гелікоптери 9 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
02:48
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
ЗСУ знищили склади у Чорнобаївці та Старицях, потрапили по командному пункту РФ
02:25
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
Усик присвятив перемогу ЗСУ та всій Україні
02:07
Олександр Усик, Ентоні Джошуа
Усик переміг Джошуа і захистив титули WBO, WBA та IBF
02:06
Оновлено
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
01:11
Дарія Платонова (Дугіна)
У Підмосков'ї вибухнуло авто Дугіна, в якому могла бути його донька, - ЗМІ
01:09
Усик
Colors of freedom: Усик вийшов на бій з Джошуа
00:47
Харків, обстріл
У Харкові прогриміли вибухи
00:28
Жан Беленюк та Олександр Усик (праворуч)
Перемога Усика ознаменує початок і нашої воєнної перемоги, - Беленюк
00:06
Великий десантний корабель ЧФ РФ виходить у море
У морі неподалік Алупки прогриміли вибухи
2022, субота
20 серпня
23:39
Сумщина, російські обстріли
Росія обстріляла 4 громади Сумщини
23:37
Ексклюзив
Джон Гербст
Стратегічна помилка адміністрації Байдена - відмова від якихось кроків через побоювання ескалації Росії та її ядерних погроз, - американський дипломат Гербст
23:01
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченко у футболці "Ісус Христос - Переможець" приїхав підтримати Усика
22:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Китай хоче, щоб Росія перемогла, - Портников
22:36
Харків обстріл
На День незалежності у Харкові посилять комендантську годину
22:30
Олександр Усик
Усик прибув на бій з Джошуа у вишиванці
22:18
Митець Майкл Хейзер близько 50 років створював мегаскульптуру "Місто" у Неваді. Тепер її відкриють для глядачів
22:18
ЗАЕС
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 серпня
22:07
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня, - експертка з атомної енергетики Кошарна
22:03
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
21:55
Енергодар, Запорізька АЕС
Продовжені "вихідні" на ЗАЕС можуть свідчити про плани відключення від українських електромереж, - розвідка
21:51
Олег Марінченко
Прикрив собою чотирьох побратимів, а сам загинув. Пастор-капелан, кіборг з ДАП Олег Марінченко поліг у бою на Херсонщині
21:47
Вибухи в Криму
В повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, - Зеленський
21:28
Ексклюзив
Влучні удари ЗСУ змушують ворога втекти з Херсонщини, - радник міського голови Херсона Головня
21:00
Ексклюзив
Валерій Чалий
Злочин в Оленівці серйозно підштовхнув США до надання нових типів боєзарядів, - дипломат Чалий
20:43
Збитки Миколаєва від російських обстрілів сягають 813 млн грн, - Сєнкевич
Збитки Миколаєва від російських обстрілів сягають 813 млн грн, - Сєнкевич
20:33
Ексклюзив
Вибухи в Криму
Окупанти у Криму кричать вже SOS, - громадський діяч Алієв
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV