Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

З 36 мільйонів фунтів стерлінгів, які виділили на гуманітарну допомогу, 15 млн скерують для українців, які перебувають в Україні та Польщі.

"15 мільйонів фунтів стерлінгів підтримають до 200 000 найбільш вразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії. Це стосується дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps працюватиме з масовими групами громадянського суспільства, щоб надати екстрену допомогу для задоволення основних потреб, включаючи їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми", – йдеться у пресрелізі.

На початку серпня ЗМІ повідомляли, що Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млн фунтів.

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