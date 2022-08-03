Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млрд фунтів, - ЗМІ
Міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві ухвалив надання Україні через державне агентство UK Export Finance (UKEF) кредиту в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів
Про це інформує Європейська Правда.
У листі Захаві, адресованому міністерці міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян, йдеться, що міністр фінансів вважає "важливим, аби ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру в майбутнє України".
За даними британських ЗМІ, кредитна лінія UKEF складатиметься з 2,3 млрд фунтів стерлінгів для фінансування військових контрактів, визначених українським урядом, а решта 700 млн фунтів стерлінгів підуть на проекти з відбудови України.
При цьому у листі йдеться, що укладання угоди про кредит залежить від розв'язання юридичних питань, пов’язаних із ризиками комерційної діяльності в Україні на тлі війни.
"Очевидно, що Україна є ринком із високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним. Тому UKEF також повинен продовжувати зменшувати збитки міністерства фінансів, наскільки це можливо", – пише Захаві в листі.
За попередніми даними, наразі агентство надало Україні фінансові гарантії на суму 23 млн фунтів стерлінгів – зокрема для транспортування тестів на COVID-19 для міністерства охорони здоров’я України до початку повномасштабного вторгнення РФ.
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