Зменшить бюрократичну тяганину. Україна та Британія починають переговори щодо цифрової торгівлі
Велика Британія та Україна оголосили про намір укласти угоду про цифрову торгівлю, щоб сприяти відновленню української економіки
Про це повідомили на сайті британського уряду.
"Нова угода усуне перешкоди для цифрової торгівлі, забезпечуючи таку необхідну підтримку робочих місць і засобів до існування в Україні після вторгнення Росії. Оголошення було зроблено після прямого запиту уряду України в День Незалежності України", - йдеться у повідомленні.
23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великобританії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великобританії Вадимом Пристайком, в ході якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.
"Угода про цифрову торгівлю має на меті підтримати український бізнес, зменшивши бюрократичну тяганину та допомагаючи їм торгувати з Великою Британією ефективніше за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.
Додають, що оголошення було зроблено після прямого запиту уряду президента Зеленського. Український уряд визначив підтримку цифрової економіки одним з напрямків для відновлення та реконструкції країни. Сполучене Королівство, як світовий лідер у цифровій торгівлі, може допомогти в цьому.
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