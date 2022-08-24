Про це повідомили на сайті британського уряду.

"Нова угода усуне перешкоди для цифрової торгівлі, забезпечуючи таку необхідну підтримку робочих місць і засобів до існування в Україні після вторгнення Росії. Оголошення було зроблено після прямого запиту уряду України в День Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великобританії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великобританії Вадимом Пристайком, в ході якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.

"Угода про цифрову торгівлю має на меті підтримати український бізнес, зменшивши бюрократичну тяганину та допомагаючи їм торгувати з Великою Британією ефективніше за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.

Додають, що оголошення було зроблено після прямого запиту уряду президента Зеленського. Український уряд визначив підтримку цифрової економіки одним з напрямків для відновлення та реконструкції країни. Сполучене Королівство, як світовий лідер у цифровій торгівлі, може допомогти в цьому.

23 серпня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що цивілізований світ повинен надавати Україні військову підтримку, поки країна-агресорка Російська Федерація не забере свої війська з української землі.

Кандидатка на місце лідера Консервативної партії Британії Ліз Трасс сказала, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром.

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