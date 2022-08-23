Ми маємо надавати Україні військову підтримку, поки Росія не забере свої війська з української землі, - Борис Джонсон

Політик поділився деталями під час Кримської платформи, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Перед лицем путінського нападу ми повинні й далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, яких вони потребують. Аж поки Росія не припинить цієї жахливої війни і не забере потуги з усієї території України", - зазначив Джонсон.

Політик наголосив, що ніколи не визнає анексії Криму чи будь-якої іншої території України.

"Для нас усіх важливо бути разом. Ми не можемо дозволити, аби силою зброї змінювалися кордони тієї чи іншої країни. Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території", - зауважив Борис Джонсон.

19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги ще на $775 млн.

22 серпня видання Politico повідомило, що Сполучені Штати включили високоточні боєприпаси для артилерії 155 міліметрів Excalibur в новий пакет озброєнь для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb