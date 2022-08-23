Ще одна високоточна зброя. США включили Excalibur в новий пакет озброєнь для України, - Politico
Сполучені Штати включили високоточні боєприпаси для артилерії 155 міліметрів Excalibur в новий пакет озброєнь для України
Про це повідомляє Politico.
Джерела видання заявили, що в новий пакет військової допомоги Києву, про який було оголошено в кінці минулого тижня, увійшли і керовані артилерійські снаряди Excalibur.
Politico припускає, що США постачають Україні більше зброї, ніж оголошують.
Нещодавно портал Yahoo News також припускав, що США передали Україні керовані оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства ATACMS, нагадує видання.
Вони теж окремо не фігурували в офіційній заяві Пентагону, в якому наводився список озброєнь, що поставляються Україні в рамках нового траншу.
Крім того, Politico вдалося ознайомитися з офіційним повідомленням, переданим адміністрацією США Конгресу у зв'язку з виділенням Києву чергового пакету допомоги.
У цьому документі, за даними газети, наголошується, що поставлене Вашингтоном озброєння "не обмежене" тим, що перераховано в доданому переліку.
- Відзначимо, про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн стало відомо19 серпня.
- Також міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600
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