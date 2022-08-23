США замовлять для Україні дрони-камікадзе Switchblade 600
Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600
Про це у відповідь на запит порталу Defense News повідомила речниця Пентагону Джессіка Максвелл.
За її словами, контракт на розробку й складання дронів Switchblade 600 компанією AeroVironment очікується протягом наступних 30 днів. Наразі невідомо, коли саме Україна отримає ці безпілотники.
США раніше передавали Україні так звані баражуючі снаряди – тобто ті, які здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Це зокрема менші дрони Switchblade 300 і безпілотники Phoenix Ghost.
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Водночас, зазначають у Пентагоні, постачання нових безпілотників ускладнюється тим, що вони все ще вважаються у США прототипом, тож перед відправленням мають бути випробувані й оцінені.
Switchblade 600 можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.
- Відзначимо, 19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн
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