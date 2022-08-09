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Що таке Switchblade та як ЗСУ використовують цей дрон-камікадзе у війні з РФ

Олексій Левков
9 серпня, 2022 вiвторок
20:00
Статті switchblade 600

Дрони-камікадзе Switchblade — це ще одна новинка, яку ЗСУ отримали від США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наші військові вже встигли протестувати її на російській армії. Чим допоможе ця зброя у боях з окупантами — розповідаємо у цьому матеріалі

Switchblade 300 та 600: у чому різниця

Баражуючий боєприпас (їх також називають дронами-камікадзе) Switchblade — це тактичний одноразовий безпілотний літальний апарат з інтегрованою бойовою частиною, що створений та виробляється американською компанією AeroVironment. Особливість цієї зброї в тому, що дрон-камікадзе може протягом певного періоду перебувати в повітрі у режимі "очікування" у районі цілі та атакувати її після команди від оператора.

Наразі американська компанія пропонує клієнтам два варіанти цих дронів-камікадзе: легкий Switchblade 300 та важкий Switchblade 600.

Версія Switchblade 300 застосовується для знищення легкої бронетехніки та живої сили ворога. Такий дрон-камікадзе має доволі компактні розміри (довжина 610 мм) та вагу (лише 2,7 кг) і може переноситися одним військовим. У легкій версії цей дрон-камікадзе може долати відстані до 10 км, час перебування у повітрі — 10 хвилин. Причому цілі можна знищувати як у "прямому ефірі", керуючи дроном з планшета, так і завчасно запрограмувавши знищення об'єкта за визначеними координатами. Крім того, за потреби оператор дрона-камікадзе може перенацілити його на інший об’єкт, скасувавши попередню атаку. Фактично, Switchblade 300 — це така собі "ручна граната", яку наші військові можуть відправляти ворогу на значні відстані. До речі, він досить безшумний завдяки своєму електродвигуну та безпосередньо під час атаки на ціль розвиває швидкість до 160 км/год.

Водночас Switchblade 600 має протитанкову бойову частину типу Javelin і може знищувати важку бронетехніку російської армії, зокрема і танки. Цей баражуючий боєприпас значно важчий за свого "молодшого брата" — з вагою у 23 кг він здатен знищувати цілі атакою "зверху", як ПТРК Javelin. Час перебування у повітрі — 40 хвилин, під час яких він може подолати 40 км, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість атаки — 185 км/год.

Нищити окупантів "очима" дрона-камікадзе Switchblade

Перше відео безпосередньо з камери дрона-камікадзе Switchblade 300 під час удару по російських військових з’явилося наприкінці травня — кадри з цього баражуючого боєприпасу опублікувало Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе прямує чітко у танк, на якому сиділи російські військові. Наскільки серйозні пошкодження отримала безпосередньо машина сказати важко, однак окупанти, що влаштувалися на ньому, перетворилися щонайменше на "трьохсотих". Водночас у Командуванні ССО ЗСУ натякнули, що хоча відео із камери баражуючого боєприпасу публікується вперше, застосування цієї зброї для українських військових на той момент вже було "сталою практикою".

Згодом у мережі з’явилося і перше відео з усіма цікавими деталями застосування баражуючого боєприпасу Switchblade 300 українськими військовими — від пуску з мініатюрної мінометної системи до керування з планшета. 

"Легкі" чи "важкі": які саме дрони-камікадзе США постачає Україні.

Станом на 8 липня Міноборони США відзвітувалося про постачання понад 700 дронів-камікадзе Switchblade, водночас яка саме частина з цих безпілотників — це "старша" протитанкова версія Switchblade 600 наразі невідомо. Як і те, чи мають взагалі сьогодні ЗСУ на озброєнні 23-кг версію цього дрона-камікадзе.

Річ у тім, що якщо зі Switchblade 300 питань взагалі немає — ця зброя постачається з запасів Армії США і є в достатній кількості на складах, то дронів-камікадзе Switchblade 600 була закуплена невелика партія, яку використовували передусім для досліджень та розробок. Тому "старша" версія цієї зброї має постачатися ЗСУ напрямку від виробника. А через те, що американські військові поки що не закупили Switchblade 600 у значних кількостях, кожен дрон-камікадзе збирається на заводі вручну — через це ЗСУ, ймовірно, з затримкою отримають "протитанкову" версію дрона-камікадзе Switchblade.

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