Вперше в Україні: 17-річна спортсменка Глухова увійшла до основного раунду Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна

Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Юна спортсменка пролетіла 105,5 м, отримала за свій стрибок 78 балів та оновила національний рекорд України. Цей результат дозволив їй потрапити в топ-40 та пробитися до основного раунду Кубка світу.

Жанна Глухова стала першою українкою якій вдалось досягти подібного результату.

Крім того, інша українка, Тетяна Пилипчук, завершила свої виступи на цьому етапі посівши 64 позицію (80,5 м, 29,9 бала).

Перемогу у кваліфікації здобула представниця Німеччини Селіна Фрайтаґ.