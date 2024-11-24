Нідерландець Макс Ферстаппен четвертий раз поспіль став чемпіоном Формули-1

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

Ферстаппен захистив звання чемпіона Формули-1 за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса. Для чемпіонства 27-річному нідерландцю було достатньо випередити головного конкурента, Ландо Норріса з "Макларен" або ж не програти понад три очки йому у Лас-Вегасі. За інших обставин доля чемпіонства відкладалася щонайменше до наступного етапу в Катарі.

За результатами 50 кіл дистанції Ферстаппен випередив Норріса: фінішував на п'ятій позицій, тоді як британець приїхав одразу ж за ним.

У загальному заліку Формули-1 Ферстаппен випереджає Норріса на 64 очки за дві гонки до завершення сезону. Це означає, що британець вже не зможе обійти нідерландця.

Ферстаппен виграв четвертий поспіль та четвертий загалом титул Формули-1 — після перемог у 2021, 2022 та 2023 роках.

За кількістю чемпіонств нідерландець зрівнявся з Аленом Простом та Себастьяном Феттелем, утім його випереджають три гонщики: Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон (по сім титулів), а також Хуан-Мануель Фанхіо (п'ять).

Макс Ферстаппен став четвертим пілотом в історії, що здобув чотири і більше титули Формули-1 поспіль. Крім нього, це вдавалося Шумахеру (2000-2004 роки), Фанхіо (1954-1957), Феттелю (2010-2013) та Гемілтону (2017-2020).

У поточному сезоні Макс Ферстаппен виграв вісім гонок. Остання датована попереднім Гран-прі Сан-Паулу, у якому нідерландець повторив четвертий найбільший камбек в історії Формули-1.

Загалом нідерландець 13 разів підіймався на подіум у сезоні. Лише одного разу впродовж сезону нідерландський гонщик був поза подіумом — не фінішував на Гран-прі в Австралії.

Він продовжує боротьбу за Кубок конструкторів: "Ред Булл" за два Гран-прі до кінця йде на третьому місці.