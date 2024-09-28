Українець Бондарев дебютував у Формулі-4: фінішував 19-м

Про це пише Трибуна.

Українець дебютував в одномісному боліді на трасі Барселона-Каталунья та фінішував 19-м в першій гонці.

Зазначимо, що 15-річний Олександр Бондарев став першим українським гонщиком в історії, який підписав контракт із командою Формули-1, коли він приєднався до академії "Вільямс" у вересні 2023 року.

Довідка: Формула-4 - категорія гоночних автомобілів з відкритими колесами. Вона призначена для автогонщиків-початківців. Нині проводиться безліч різних моносерій, як правило, в рамках національних або регіональних серій автоперегонів. Є першою ступінню в класі Формул. Найпрестижнішою серією є відомий чемпіонат F1.