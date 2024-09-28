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Українець Бондарев дебютував у Формулі-4: фінішував 19-м

Юлія Лаврук
28 вересня, 2024 субота
16:45
Спорт спорт, Формула 1, світ, Велика Британія

Український член академії команди Королівських автоперегонів "Вільямс" Олександр Бондарев фінішував 19-м в дебютній гонці у Формулі-4

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Про це пише Трибуна.

Українець дебютував в одномісному боліді на трасі Барселона-Каталунья та фінішував 19-м в першій гонці.

Зазначимо, що 15-річний Олександр Бондарев став першим українським гонщиком в історії, який підписав контракт із командою Формули-1, коли він приєднався до академії "Вільямс" у вересні 2023 року.

Довідка: Формула-4 - категорія гоночних автомобілів з відкритими колесами. Вона призначена для автогонщиків-початківців. Нині проводиться безліч різних моносерій, як правило, в рамках національних або регіональних серій автоперегонів. Є першою ступінню в класі Формул. Найпрестижнішою серією є відомий чемпіонат F1.

  • У червні стало відомо, що українець Олександр Бондарев у 2024 році дебютує в італійській Формулі-4.
Теги:
Світ
Україна
Формула-1
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