Українець вперше в історії потрапив до академії команди Формули-1

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

14-річний пілот поповнив лави програми розвитку британської команди намагатиметься стати першим українцем, який проб'ється до Формули-1.

"Вільямс – одна з найзнаковіших команд в автоспорті, до її складу входять одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, тож для мене велика честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. На мене, звісно, чекає довгий шлях, але це великий крок для мене", – заявив Бондарев.

Спортивний директор "Вільямса" Свен Смітс заявив, що команда не могла пройти повз величезний потенціал українця в такому юному віці. Академія надаватиме Бондареву всю необхідну підтримку в юніорських категоріях автоспорту. Новий етап у кар'єрі пілота – виступ на чемпіонаті світу з картингу за команду "Према" в жовтні.

Що відомо про "Вільямс"

Заснована Френком Вільямсом команда почали виступи у Формулі-1 в 1977 році. За свою історію здобула 9 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів для пілотів.

Чемпіонами світу в складі "Вільямса" стали Алан Джонс (1980 рік), Кеке Росберг (1982), Нельсон Піке (1987), Найджел Менселл (1992), Ален Прост (1993), Деймон Хілл (1996) і Жак Вільньов (1997). Найбільше перемог із "Вільямсом" здобув Менселл (28).

Наразі остання перемога команди сталася на Гран-прі Іспанії-2012. Тоді за кермом "Вільямса" тріумфував Пастор Мальдонадо. У сезоні-2023 Алекс Албон набрав 21 очко для команди.