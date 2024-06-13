Українець Олександр Бондарев дебютує у Формулі-4 цього року

Про це повідомляє Feeder Series.

Це підтвердив спортивний директор Вільямс Свен Смітс. Олександр Бондарев візьме участь у двох останніх раундах італійської Формули-4 перед повним роком у F4 у 2025 році.

"Він проведе дві останні гонки італійського чемпіонату F4, а потім готуватиметься до F4 ОАЕ взимку, щоб потім взяти участь у F4 ОАЕ у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 (наступного року, - ред.)", - сказав Смітс.

Бондарев, за словами Смітса, вже пройшов тестування на техніці F4, а після того почалася більш інтенсивна програма.

Повідомляється, що Бондарев дебютує в одномісному автомобілі на трасі Circuit de Barcelona-Catalonya під час шостого раунду італійської Формули-4, який відбудеться 27-29 вересня, а потім виступить у фіналі сезону в Монці через чотири тижні.

Довідка: Формула-4 - категорія гоночних автомобілів з відкритими колесами. Вона призначена для автогонщиків-початківців. Нині проводиться безліч різних моносерій, як правило, в рамках національних або регіональних серій автоперегонів. Є першою ступінню в класі Формул. Найпрестижнішою серією є відомий чемпіонат F1.

Довідка: 15-річний Олександр Бондарев став першим українським гонщиком в історії, який підписав контракт із командою Формули-1, коли він приєднався до академії “Вільямс” у вересні 2023 року.