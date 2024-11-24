Росія вмирає і Кремль згасає. Без підтримки Пекіна російська імперія загине.

Замість того, щоб користуючись беззастережною підтримкою понад 60 країн-союзників (вперше в історії!), збудувати сильну воєнну економіку, потрясти світ не лише героїкою у битвах, але у реформах, запалити дух до бою кожного українця, забезпечити по максимуму виробництво української зброї, перетворити смузі на порох і громити під керівництвом блискучих українських генералів Красну Армію до Уралу, ми отримали підстаркуватий шепіт: "нє шмагла", сплюндровану Україну і купу нікчемних планів вперемішку з пустими меморандумами про фейкову безпеку.

Якщо настав персональний цугцванг — час приєднатися до ТРО. І тоді, можливо, саме "ваш" батальйон прибʼє афішу Кварталу 95 на ворота Кремля. Читайте також: Не можемо втрачати десятки тисяч людей: Зеленський висловив готовність повертати Крим дипломатичним шляхом

В історії немає умовного способу — в майбутнього є. Якщо ми приймемо поразку за "непросту перемогу" і вимушений компроміс посередині України, ми й далі так житимемо, розводячи руками. І чекатимемо нового Шевченка, аби той написав нові вірші про гірку кріпацьку долю і минулу славу на сумну втіху окремих тих, хто вижив.