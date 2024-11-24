У Британії над американськими військовими базами зафіксували невідомі дрони

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії та біля бази Фелтуелл у Норфолку.

Як пише видання, це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.

Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це містить засоби безпеки проти дронів", - сказав речник британського міністерства оборони.

У міноборони поки що не коментують процедури безпеки.