У Британії над американськими військовими базами зафіксували невідомі дрони
У Великій Британії над трьома авіабазами армії Сполучених Штатів Америки зафіксували невідомі дрони
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії та біля бази Фелтуелл у Норфолку.
Як пише видання, це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.
Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.
"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це містить засоби безпеки проти дронів", - сказав речник британського міністерства оборони.
У міноборони поки що не коментують процедури безпеки.
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