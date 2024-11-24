Росіяни заявили про збиття двох ракет і 36 безпілотників над 5 областями

Про це повідомляє міноборони РФ.

У російському відомстві звітують, що упродовж ночі ППО нібито збила 34 українських БПЛА. Зокрема, 27 дронів перехватили над Курщиною, 4 - над Липецькою областю, 2 - над Білгородщиною та один над територією Орловького регіону.

За словами губернатора Курської області Олексія Смірнова, пізно ввечері 23 листопада регіон нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів.

"Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БПЛА збито в небі Курської області", – написав Смірнов.

Крім того, вже на ранок росіяни заявили про збиття ще двох безпілотників над Брянською та Білгородською областями.