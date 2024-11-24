Росіяни заявили про збиття двох ракет і 36 безпілотників над 5 областями
У ніч проти неділі, 24 листопада, у Росії прозвітували про нібито збиття українських безпілотників та ракет над територією щонайменше п'яти областей РФ
Про це повідомляє міноборони РФ.
У російському відомстві звітують, що упродовж ночі ППО нібито збила 34 українських БПЛА. Зокрема, 27 дронів перехватили над Курщиною, 4 - над Липецькою областю, 2 - над Білгородщиною та один над територією Орловького регіону.
За словами губернатора Курської області Олексія Смірнова, пізно ввечері 23 листопада регіон нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів.
"Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БПЛА збито в небі Курської області", – написав Смірнов.
Крім того, вже на ранок росіяни заявили про збиття ще двох безпілотників над Брянською та Білгородською областями.
- Тим часом уночі та зранку 24 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Україні. Оборонцям неба вдалося знищити 50 ворожих дронів.
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