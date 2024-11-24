Сили ППО збили 50 з 73 дронів, якими росіяни атакували Україну

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що атака РФ цієї ночі почалася з 00:30. За це час окупанти випустили ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу з Орла та Брянської області.

Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БПЛА. До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

Ще 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Наразі в повітріперебуває ще 4 ворожих БПЛА, бойова робота триває.