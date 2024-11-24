Росія вночі атакувала Київ безпілотниками: тривога тривала понад 3 години

Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. В напрямку Києва БПЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години", - розповів Попко.

За його даними, Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.



Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

Станом на 07:30 в столиці немає повітряної тривоги, але в Київській області ще спостерігають ворожі дрони.