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Росія вночі атакувала Київ безпілотниками: тривога тривала понад 3 години

Світлана Кравченко
24 листопада, 2024 неділя
07:37
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Уночі та вранці неділі, 24 листопада, російські окупанти випустили для удару по столиці України безпілотники. Силам оборони вдалося відбити понад 10 ворожих дронів і запобігти руйнуванням у Києві

Зміст

Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. В напрямку Києва БПЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години", - розповів Попко.

За його даними, Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

Станом на 07:30 в столиці немає повітряної тривоги, але в Київській області ще спостерігають ворожі дрони. 

  • Уночі та вдень 22 листопада росіяни запустили по Україні 114 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 64 ворожих дрони.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
новини Києва
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