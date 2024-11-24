Росія вночі атакувала Київ безпілотниками: тривога тривала понад 3 години
Уночі та вранці неділі, 24 листопада, російські окупанти випустили для удару по столиці України безпілотники. Силам оборони вдалося відбити понад 10 ворожих дронів і запобігти руйнуванням у Києві
Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.
"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. В напрямку Києва БПЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години", - розповів Попко.
За його даними, Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.
Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.
Станом на 07:30 в столиці немає повітряної тривоги, але в Київській області ще спостерігають ворожі дрони.
- Уночі та вдень 22 листопада росіяни запустили по Україні 114 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалося знищити 64 ворожих дрони.
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