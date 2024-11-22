Сили ППО впродовж доби знищили 64 зі 114 ворожих БПЛА

Про це повідомили в Повітряних силах.

З 01:30 22 листопада окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 114 ворожих повітряних цілей.

Станом на 17:30 протиповітряна оборона збила 64 ворожих безпілотники, переважно в центрі країни та у північно-східних регіонах.

"41 безпілотник – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Росії та Білорусі", - зазначили військові.

У Повітряних силах наголосили, що бойова робота триває. Ще 4 ворожі безпілотники перебувають у повітряному просторі України.