РФ запустила нові групи БПЛА по Україні: ситуація ввечері 24 листопада

Про це повідомляють Повітряні сили.

Про перші дрони у Запорізькій області військові повідомили о 18:55. За 4 хвилини БПЛА заходили у Сумську область.

О 19:20 також стало відомо про безпілотники, що рухалися східніше Харкова - курс південно-західний.

Крім цього, о 19:22 було оголошено загрозу ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на 19:36 російські дрони фіксували:

на півночі Сумщини, курс південно-західний,

у напрямку Харкова з півночі,

на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний,

над Запоріжжям, курс північно-західний.

Близько 20:15 ворожі БПЛА рухалися:

у центральній частині Сумщини, курс південно-західний,

на сході Чернігівщини, курс західний,

у західній частині Харківщини, курс західний,

у південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний,

на Миколаївщині, курс західний.

Пізніше російські безпілотники перебували:

з Сумщини, курсом на Чернігівщину,

у східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний,

у західній частині Дніпропетровщини, курс західний,

у східній частині Кіровоградщини, курс західний,

на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.

Новина доповнюватиметься...