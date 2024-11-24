РФ запустила нові групи БПЛА по Україні: ситуація ввечері 24 листопада
Увечері 24 листопада російські окупанти запустили по території України нові групи ударних БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
Про перші дрони у Запорізькій області військові повідомили о 18:55. За 4 хвилини БПЛА заходили у Сумську область.
О 19:20 також стало відомо про безпілотники, що рухалися східніше Харкова - курс південно-західний.
Крім цього, о 19:22 було оголошено загрозу ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
Станом на 19:36 російські дрони фіксували:
- на півночі Сумщини, курс південно-західний,
- у напрямку Харкова з півночі,
- на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний,
- над Запоріжжям, курс північно-західний.
Близько 20:15 ворожі БПЛА рухалися:
- у центральній частині Сумщини, курс південно-західний,
- на сході Чернігівщини, курс західний,
- у західній частині Харківщини, курс західний,
- у південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний,
- на Миколаївщині, курс західний.
Пізніше російські безпілотники перебували:
- з Сумщини, курсом на Чернігівщину,
- у східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний,
- у західній частині Дніпропетровщини, курс західний,
- у східній частині Кіровоградщини, курс західний,
- на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.
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