Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору

Про це написав священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався в місті Мадри, де українці, в тому числі жінки і діти, зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку для вшанування пам'яті.

За словами Посоленика, близько двох десятків людей агресивно перекрили доступ до пам'ятника.

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"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій, - зазначив він. - Зі свідчень учасників, нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози".

У дописі також опубліковано відео, на якому видно зіткнення учасників заходу з нападниками, які, за свідченнями присутніх, використовували піротехніку.

Посоленик додав, що серед постраждалих є представник українського посольства.

"Греція є європейською демократичною державою, яка прийняла тисячі українських дітей та сімей, що були змушені шукати притулок через російську агресію. Проте цей випадок став шоком для громади, особливо зважаючи на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам’яті про трагедії минулого", – наголосив священник.

Також він звернув увагу на потенційну небезпеку проросійської пропаганди в Європі.

"Цей інцидент ще раз піднімає запитання про те, хто насправді є "фашистами", якщо агресивна поведінка демонструється з боку тих, хто виступає за свободу слова та демократію… Окрім цього, піднімається питання про те, чи підтримка деякими групами проросійської пропаганди в Європі може становити реальну загрозу для громадянського миру", – підсумував Посоленик.