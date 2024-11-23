Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Мати пекла коржики з перетертих бруньок, половина села не вижила: 100-річна жителька Черкащини розповіла про Голодомор

Мати пекла коржики з перетертих бруньок, половина села не вижила: 100-річна жителька Черкащини розповіла про Голодомор

Юлія Лаврук
23 листопада, 2024 субота
16:34
Суспільство

Євдокія Шевченко – 100-річна українка – розповіла про пережитий Голодомор 1932-1933 років у селі Товмач на Черкащині

Зміст

Своїми спогадами Євдокія Шевченко поділилась в інтерв'ю DW.

Коли почався Голодомор 1932-1933 років їй виповнилось 9 років. У Євдокії Шевченко було шестеро братів і мати з батьком. Тато Семен Вакулович воював у Першій світовій війні й повернувся з інвалідністю. 

Сім'я Євдокії мала чимале господарство: корову, теля, свині, гуси. Вона розповіла, що землі в них було небагато, тому куркулями їх не вважали, а коли почалася колективізація - батьки пішли в колгосп.

За словами Євдокії Шевченко, одного дня із району почали приїжджати більшовики з плакатами "Здай хліб". Жінка розповіла, що хто мав – одразу заніс, а потім комуністи почали ходити по хатах і відбирати запаси. В її родини відібрали майже всю худобу, залишилася лише одна корова.

"Де яка щілина, де сховав господар шматок хліба чи жменю зерна – і те вигрібали та й забирали. І нас зробили голодними. У нас не було нічого", - розповідає жінка. 

За її словами, люди ховали зерно в землю. Проте майже щодня в селі відбувалися рейди, під час яких відбирали те, що не знайшли минулого разу.  

"Бачать, що живе, не вмирає, то, значить, підемо, перевіримо. І все забирали", - згадує жінка.

Мати Євдокії Шевченко, Анна Афанасівна, намагалася врятувати сім'ю від голоду і казала їм: "Діти, ми виживемо". Жінка роздавала дітям по шматочку коржика, якого робила на воді й залишках борошна. А навесні 1933 року почали рости бруньки на деревах. Тоді її мати зривала ті бруньки, сушила на печі й молола з них борошно на жорнах. 

Євдокія Шевченко, Фото: DW

Анна Афанасівна забороняла дітям щось їсти на вулиці. Євдокія згадує, як одного разу її брат Петро наївся кокишу (латук компасний). Тоді він сильно отруївся, рвав і "мав розпухлі ноги, як колоди". 

Читайте також: 23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

"Ми були пухлі. У нас були ноги, як валянки. Але ми вижили. А третина села вимерла, якщо не половина", – розповіла жінка і додала, що їхні сусіди вимирали цілими сім'ями. 

Померлих, за її словами, вантажили на вози й ховали на кладовищі, без трун. "Завернуть у якусь ганчірку, яму викопали, кинули туди, загребли. І все", – розповіла жінка.

Сім'ю Євдокії Шевченко від смерті врятувала корова, яку її батьки тримали в хаті, прив'язаною до ліжка. Коли корову виводили пасти на березі річки - мати прив'язувала її та доньку, щоб та стерегла і нікуди від неї не відходила. 

Жінка згадує, що ходити по вулиці було страшно, мати не випускала її за ворота. По селу ходили чутки, що люди їдять маленьких дітей.

Зокрема, у селі розповідали про молоду дівчину з довгими, гарними косами, яка йшла через їхнє село і зайшла в будинок до однієї сім'ї. Після того її більше не бачили, а коли прийшли перевіряти в хату, то "знайшли тільки косу відрізану", а ту сім'ю, мовляв, потім судили.

У свої 100 років, Євдокія Шевченко застала російсько-українську війну. Вона тяжко переживає теперішні події та понад усе жінка хоче дожити до перемоги України: "Я цього хочу і я доживу!".

Євдокія Шевченко, Фото: DW

  • Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України закликали "здавати" тих людей, які в суботу, 23 листопада, запалюватимуть свічки памʼяті про жертв Голодомору 1932-1933 років.
Теги:
Новини
Україна
комуністи
Голодомор
Черкащина
Читайте також:
Ангела Меркель
Автор Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
"Готовий накинутися в будь-який момент": Меркель у мемуарах згадала про враження від Путіна
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
22 листопада, 2024 п'ятниця
Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
Еммануель Макрон
Автор Ольга Бабишена
23 листопада, 2024 субота
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.07
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
17:25
МВС створило електронну мапу понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору
17:23
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
17:20
Віктор Ющенко
Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg
17:03
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 125 боєзіткнень: росіяни завдали 110 обстрілів по Курщині
17:03
Жан-Ноель Барро
Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових
16:52
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах, - Зеленський
16:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Без гарантій безпеки для України жодні переговори не мають сенсу, - дипломат Брайза
16:22
Огляд
Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна
Волейболісти-втікачі та успіх України в Лізі націй: головні новини українського спорту за тиждень
16:09
Рафал Тшасковський
Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі
16:05
OPINION
Путіне, Шойгу, де "Орєшнік"?
15:59
Ексклюзив
У Кентерберійському соборі розпочнеться особливе богослужіння з ушанування пам'яті жертв Голодомору
15:53
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини
15:52
Майк Раундс
"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним
15:34
путін
Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає
15:25
обстріл, ППО
Україна може збивати нові російські ракети "Кедр", що здатні нести "ядерку": NV дізнався як
15:11
штормове попередження
Сильний вітер, ожеледиця та 13 см снігу: Велику Британію накрив шторм "Берт"
15:07
Валерій Залужний
Залужний: ближче до 2027 року армія РФ може здійснити технологічний прорив
15:06
Ексклюзив
Пуск ракети "Сармат" (РФ)
Росіяни мають одиниці таких ракет: авіаексперт Романенко про ракетний удар РФ по Дніпру 21 листопада
14:59
мокрий сніг
Де 24 листопада очікувати опади та мороз: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:55
нафта ембарго санкції
Чехія скасовує дозвіл на імпорт російських нафтопродуктів з наступного року
14:35
Андрій Юсов
У Росії діє система катувань полонених, для якої готують "окремих спеціалістів", - Юсов
14:22
ракети Taurus
Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
14:21
Дрон PD-2
Інноваційний підхід: на Времівському напрямку ЗСУ поєднали автомат з дроном
14:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
14:04
Оновлено
Газпромбанк
Банки у Європі та Азії припиняють обслуговувати картки системи UnionPay, видані російським Газпромбанком
14:00
OPINION
"Мирні переговори" можливі як процес, але не як результат
13:58
Удар Storm Shadow по підземному штабу РФ у Мар'їно на Курщині
Ударом Storm Shadow по підземному штабу РФ на Курщині, імовірно, ліквідовано російського генерала, - ЗМІ
13:46
Ексклюзив
Джо Байден і Володимир Зеленський
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
13:45
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
Україна повернула ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій
13:34
робота військових, Часів Яр
Готові до боїв у місті та війні дронів: які підрозділи РФ штурмують Часів Яр
13:25
Дональд Трамп і Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом у Флориді: про що йшлося
13:15
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб убити президента та його дружину
13:08
балістична ракета "Сармат"
РФ планує знову провести випробувальні пуски балістичних ракет найближчими днями, - ISW
12:50
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар
12:48
Литва профінансує виробництво українських далекобійних БПЛА, - Умєров
12:27
OPINION
Через непрофесійних дипломатів Україна роздає нагороди сумнівним особам
12:06
Швейцарія
Швейцарія заборонила експорт боєприпасів для польської компанії, тому що вони незаконно потрапили в Україну
12:00
OPINION
Влада Зеленського хакнула незалежність державних інституцій
11:33
ЗСУ
Кабмін: усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки та через "Дію", дійсні лише до весни 2025 року
11:22
Дональд Трамп
Трамп хоче, аби мінʼюст шукав докази "фальсифікацій" президентських виборів 2020 року, - WP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV