23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння, ставлять символічні горщики з зерном і запалюють свічки
23 листопада в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів
Кожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.
День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.
Фото: Музей Голодомору
В Україні голодоморів було кілька:
1921-1923 рр.
1932-1933 рр.
1946-1947 рр.
Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.
Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.
Фото: Андріана Стахів
Долучіться 23 листопада до Загальнонаціональної хвилини мовчання, засвітіть свічку, як вияв скорботи за загиблими. Нехай наша віра в перемогу України буде непохитною, щоб чорні дати в календарі більше ніколи не з'являлись.
Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок масових штучних голодоморів.
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