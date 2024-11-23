23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

23 листопада в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів

Кожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.

День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.

Фото: Музей Голодомору

В Україні голодоморів було кілька:

1921-1923 рр.

1932-1933 рр.

1946-1947 рр.

Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.

Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.

Фото: Андріана Стахів

Долучіться 23 листопада до Загальнонаціональної хвилини мовчання, засвітіть свічку, як вияв скорботи за загиблими. Нехай наша віра в перемогу України буде непохитною, щоб чорні дати в календарі більше ніколи не з'являлись.

Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок масових штучних голодоморів.