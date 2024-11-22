Росіяни на ТОТ закликали "здавати" тих, хто запалюватиме свічки в День памʼяті жертв Голодомору, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України закликають "здавати" тих людей, які в суботу 23 листопада запалюватимуть свічки памʼяті про жертв Голодомору 1932-1933 років
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Напередодні Дня вшанування жертв Голодомору, спричинених антилюдською політику російських окупантів, ворог вкотре готується до репресій. Росіяни намагаються зачистити будь яку згадку про свій злочин, в результаті якого загинули мільйони українців", - нагадують у повідомленні.
Спротив акцентує, що РФ знищила на ТОТ будь-які нагадування про Голодомор: від памʼятників до музейних експозицій.
"Водночас окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу, або проявляти інші ознаки скорботи. Такими залякуваннями ворог хоче стерти в українців національну памʼять", - наголошують у ЦНС.
- 24 вересня Національна рада Швейцарії, нижня палата парламенту, визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду. Відповідну декларацію підтримали 123 депутати.
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