Національна рада Швейцарії визнала Голодомор в Україні актом геноциду
У вівторок, 24 вересня, Національна рада Швейцарії, нижня палата парламенту, визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду. Відповідну декларацію підтримали 123 депутати
Про це повідомляє Музей Голодомору.
"Національна Рада доказово визнає актом геноциду систематичні дії, які призвели до голоду у великих масштабах і були вчинені з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку", – йдеться в документі.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив вдячність швейцарському парламенту, заявивши, що це рішення є історичним.
"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", - наголосив він.
- 17 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники демонтували пам’ятники "Жертвам сталінських репресій" та "Жертвам Голодомору".
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