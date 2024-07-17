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Війна з Росією: хроніка
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"Не мають історичного значення": в Луганську окупанти знесли пам'ятники жертвам Голодомору та сталінських репресій

17 липня, 2024 середа
22:43
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

У тимчасово окупованому Луганську загарбники демонтували пам’ятники "Жертвам сталінських репресій" та "Жертвам Голодомору"

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Там зазначають, що окупаційна влада міста заявила, начебто рішення про демонтаж "ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій", вони вимагали "знести пам’ятники-фальшивки, що не мають історичного та культурного значення, ображають патріотичні почуття луганчан".

Також окупаційна влада заявляє, що обидва пам’ятники встановили "в український період".

Щоправда, за даними Сахаровського центру, пам’ятник "Жертвам сталінських" встановили 8 вересня 1990 року. 

За даними видання "Новини Донбасу", раніше демонтаж таких пам’яток відбувався і в інших окупованих Росією українських містах, зокрема в Донецьку та Маріуполі.

  • 28 травня стало відомо, що росіяни у тимчасово окупованому Сімферополі знесли пам'ятник генералу Петру Григоренку: він підтримував кримських татар та виступав проти їх депортації з Криму.
Теги:
Україна
Луганськ
Голодомор
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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