"Не мають історичного значення": в Луганську окупанти знесли пам'ятники жертвам Голодомору та сталінських репресій
У тимчасово окупованому Луганську загарбники демонтували пам’ятники "Жертвам сталінських репресій" та "Жертвам Голодомору"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Там зазначають, що окупаційна влада міста заявила, начебто рішення про демонтаж "ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій", вони вимагали "знести пам’ятники-фальшивки, що не мають історичного та культурного значення, ображають патріотичні почуття луганчан".
Також окупаційна влада заявляє, що обидва пам’ятники встановили "в український період".
Щоправда, за даними Сахаровського центру, пам’ятник "Жертвам сталінських" встановили 8 вересня 1990 року.
За даними видання "Новини Донбасу", раніше демонтаж таких пам’яток відбувався і в інших окупованих Росією українських містах, зокрема в Донецьку та Маріуполі.
- 28 травня стало відомо, що росіяни у тимчасово окупованому Сімферополі знесли пам'ятник генералу Петру Григоренку: він підтримував кримських татар та виступав проти їх депортації з Криму.
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