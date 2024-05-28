У Сімферополі окупанти знесли пам'ятник генералу Григоренку, який підтримував кримських татар

Про це Суспільному повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Він зазначив, що про знесення пам'ятника йому розповів знайомий, який проживає у тимчасово окупованому Криму. Вказано, що найімовірніше монумент демонтували 18 травня.

"Він був не в дуже помітному місці і люди могли не помітити. Можливо, там настільки всі залякані цією "владою", що люди бояться навіть щось розповісти", - сказав Умеров.

Заступник голови Меджлісу наголосив, що Петро Григоренко активно підтримував кримських татар у їхній боротьбі за повернення на Батьківщину з депортації.

Пам'ятник на його честь з'явився у Сімферополі у 1999 році за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України. Однак міська влада не давала на це дозволу. Легітимним пам'ятник визнали лише 2004 року. Разом з тим, територію навколо нього перейменували на сквер імені Петра Григоренка. Раніше це була Радянська площа.