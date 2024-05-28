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У Сімферополі окупанти знесли пам'ятник генералу Григоренку, який підтримував кримських татар

28 травня, 2024 вiвторок
03:59
Культура Пам'ятник генералу Петру Григоренку в Сімферополі

Росіяни у тимчасово окупованому Сімферополі знесли пам'ятник генералу Петру Григоренку: він підтримував кримських татар та виступав проти їх депортації з Криму

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Про це Суспільному повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. 

Він зазначив, що про знесення пам'ятника йому розповів знайомий, який проживає у тимчасово окупованому Криму. Вказано, що найімовірніше монумент демонтували 18 травня. 

"Він був не в дуже помітному місці і люди могли не помітити. Можливо, там настільки всі залякані цією "владою", що люди бояться навіть щось розповісти", -  сказав Умеров. 

Заступник голови Меджлісу наголосив, що Петро Григоренко активно підтримував кримських татар у їхній боротьбі за повернення на Батьківщину з депортації.

Пам'ятник на його честь з'явився у Сімферополі у 1999 році за ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу та за сприяння Народного Руху України. Однак міська влада не давала на це дозволу. Легітимним пам'ятник визнали лише 2004 року. Разом з тим, територію навколо нього перейменували на сквер імені Петра Григоренка. Раніше це була Радянська площа. 

  • Водночас у Харкові досі стоїть пам'ятник радянському солдату, який РФ використовує в антиукраїнській пропаганді. Активісти вимагають його демонтувати. 
Теги:
Росія
Крим
кримські татари
Анексія Криму
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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