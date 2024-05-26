У Харкові досі стоїть пам'ятник радянському солдату, який РФ використовує в антиукраїнській пропаганді
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник радянському солдату на вулиці 23 серпня, який використовує російська пропаганда
Про це написав на Facebook співзасновник громадського руху "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.
"Це одоробло у Харкові треба прибирати. Надіслали звернення на ім’я голови обласної адміністрації, аби він видав розпорядження про його демонтаж в рамках деколонізації. Думаю, що можна було б здати його на брухт та за ці гроші купити умовні дрони", – заявив він.
Харківський пам’ятник використовує російська пропаганда, зокрема у своїх листівках.
"Декілька разів вже мені скинули цей смішний "арт", то потрібно відреагувати. Оскільки цей недо-художник пропонує звільнити Руські землі від нацистів, пропоную почати саме з цього пам’ятнику, адже наразі він символізує лише окупацію. І в решті решт позбутися ще одного пережитку комунізму у Харкові", – написав один із засновників спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.
Фото: з відкритих джерел
- 8 лютого 2023 року, у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
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