У Харкові досі стоїть пам'ятник радянському солдату, який РФ використовує в антиукраїнській пропаганді

Про це написав на Facebook співзасновник громадського руху "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

"Це одоробло у Харкові треба прибирати. Надіслали звернення на ім’я голови обласної адміністрації, аби він видав розпорядження про його демонтаж в рамках деколонізації. Думаю, що можна було б здати його на брухт та за ці гроші купити умовні дрони", – заявив він.

Харківський пам’ятник використовує російська пропаганда, зокрема у своїх листівках.

"Декілька разів вже мені скинули цей смішний "арт", то потрібно відреагувати. Оскільки цей недо-художник пропонує звільнити Руські землі від нацистів, пропоную почати саме з цього пам’ятнику, адже наразі він символізує лише окупацію. І в решті решт позбутися ще одного пережитку комунізму у Харкові", – написав один із засновників спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Фото: з відкритих джерел