У Києві демонтували радянський пам'ятник льотчику Чкалову

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Демонтаж пам’ятника здійснили силами КП УЗН Шевченківського району. Для виконання роботи була задіяна бригада з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова", - пишуть у КМДА.

У міській адміністрації уточнили, що на черзі – пам'ятник Ватутіну, який буде демонтовано завтра, 9 лютого.