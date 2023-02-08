У Києві демонтували радянський пам'ятник льотчику Чкалову
У середу, 8 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Демонтаж пам’ятника здійснили силами КП УЗН Шевченківського району. Для виконання роботи була задіяна бригада з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова", - пишуть у КМДА.
У міській адміністрації уточнили, що на черзі – пам'ятник Ватутіну, який буде демонтовано завтра, 9 лютого.
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