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Ексклюзив

Формула "я і мої п'ять-шість менеджерів" розвалюється на наших очах, - Рибачук

Ірена Моляр
22 лютого, 2025 субота
13:46
Суспільство Олег Рибачук

Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що у комунікації з європейськими та американськими партнерами Україні треба залучати максимум можливостей, зокрема і депутатів, і громадських та релігійних діячів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"При збільшенні навантаження на двигун нашої урядової машини, машина починає просто розсипатися: масло тече, пихкає, смикається, не витримується аеродинамічного навантаження. А зміна ситуації у тому, що минула адміністрація США, як би ми не критикували Байдена і Саллівана, чітко декларувала та позиціювалася разом з Україною, допомагали в тому числі й Зеленському об'єднувати навколо себе як європейські країни, так і інші, щоб розширювати альянс партнерів. Тому ми мали ці Форуми миру, "Рамштайн", міністр оборони США часів Байдена координував всю цю допомогу", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, зараз ситуація кардинально змінилася, навіть до публічного з'ясування стосунків Зеленським, що є величезною помилкою, як кажуть досвідчені дипломати. До того, що Зеленський сам реагує на подібні речі, дотична формула його управління країною - він і Єрмак. А хто ще? Уявити собі, що Єрмак щось буде постити, це неприпустимо. Залишається один Зеленський, бо дипломатії у нас же немає, а посольство у Вашингтоні, м'яко кажучи, нейтралізоване.

"У результаті ця формула "я і мої п'ять-шість менеджерів" розвалюється на наших з вами очах. Хоча був час, коли на початку війни, я це добре пам'ятаю, в одному з респектабельних ресторанів Джорджтауна, це Вашингтонський Печерськ, на вітрині були цитати різних світових лідерів. І там була одна цитата Зеленського, яку я не можу дослівно пригадати, але звучала вона приблизно так: "Президент не може впливати на економіку, багато чого не може, але він точно може надихати". У нас був цей період, коли ця формула, яку Зеленський захищає "я і мої п'ять-шість менеджерів", реально працювала. Десь рік президент України реально міг надихати українців", - зауважив політик.

На його думку, якщо нова адміністрація США спочатку декларувала своє посередництво, то зараз вона відверто рухається до значно більшого зближення з позицією Росії, ніж з Україною. А це, відповідно, виклик не тільки Україні, а й європейським партнерам.

"І тут знову та формула управління країною "я і мої п'ять-шість менеджерів", теж не працює, тому що потрібно, і всі про це говорять, залучати максимум можливостей для комунікації, зокрема депутатів, громадських та релігійних діячів - все те, що в країні більш-менш працює, тобто ці баланси влади. І це є нормальною практикою, але у нас вже такого немає", - резюмував Рибачук.

  • 19 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував пропозиції американської адміністрації стосовно мирного врегулювання в Україні, заявивши, що йти на поступки росіянам - підтримати 1% українського населення.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
Андрій Єрмак
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