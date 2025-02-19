"Піти на поступки РФ означає підтримати 1% населення України": Зеленський прокоментував пропозиції США щодо врегулювання війни

Про це він сказав на пресконференції 19 лютого.

"Мені здається, ми повинні передусім дивитися, а що про це думає народ, який воює з цим ворогом. Іди на поступки Росії - це підтримувати 1% населення. Це є відповідь на все… Не можна вимивати русских - не можна вимивати просто, як брудні гроші", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що в Україні ніхто не вірить російському диктатору Володимиру Путіну та згадав про візит американського спецпредставника Кіта Келлога в Київ.

"Для мене дуже важливо, щоб він (Келлог, - ред.) сам походив по Києву, іншим містам. Він сам казав: "20-30% столиці немає, все зруйновано". Я хочу, щоб він подивився, поспілкувався з людьми: чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють Путіну. Нехай запитають про Трампа - що вони думають після заяв їхнього президента… Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я і сказав, я готовий поїхати з ним на фронт, поїду з ним, і там нехай поспілкується з військовими", - додав він.