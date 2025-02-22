Трамп шантажує європейців Україною, - Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп і його адміністрація поставили європейців в один ряд. І в американців є підстави, бо європейці за три роки війни досі не можуть роздуплитися і навіть визначити одного представника для того, щоб вести переговори про мирний договір - те, до чого закликав Зеленський. Два раунди пройшло консультацій за ініціативою Макрона, але лідерства там поки немає. Трамп зараз тисне значно більше на європейців, ніж на Україну, тобто він шантажує європейців Україною", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, Трамп тисне на тих, хто має гроші. А європейці гроші мають, мало того, вони демонструють, що готові їх використовувати, в тому числі закупляти зброю для України, збільшити товарообіг, купуючи і зброю, і енергоносії від США.

"Але далі у Трампа виникає ризик з Росією, тому що вона - точно ненадійний партнер. Путін вважає, що зможе облапошити Трампа знову, не економлячи на компліментах, підігруючи його авторитарним або імператорським амбіціям. І тут у Трампа виникає певна "виделка": з одного боку - йому відверто подобаються такі люди, як Путін, а з іншого - не порівняти економічний потенціал Європи та Росії. Росія буде Трампу давати газ і нафту? Це трошки смішно, тому що Трамп навпаки хоче, щоб Америка стала найбільшим видобувачем", - прокоментував політик.

На його думку, щодо інвестицій в РФ, то треба десятки років, щоб у тому промерзлому Сибіру щось можна було відродити й розпочати експлуатацію нових газових родовищ.

"Команда Трампа говорить, що вони, напевно, не можуть добитися суттєвих поступок від самого Путіна, але можуть суттєво надавити й ослабити, якщо не відірвати від Путіна, той же Китай, Іран, Північну Корею. США це нам і європейцям продають. Вони кажуть, що ми можемо на Близькому Сході руками Ізраїля та власними санкціями послабити цю вісь зла. Але, коли формально є відчуття, що Трамп приєднується до осі зла у своїй риториці, зокрема і по Україні, і по Європейському Союзу, то це відверто суперечить тому, що декларують члени його команди", - резюмував Рибачук.