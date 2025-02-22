Трамп шантажує європейців Україною, - Рибачук
Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що за три роки широкомасштабної війни в Україні країни Європи досі не визначили представника, щоб вести переговори про мирний договір, як закликав це зробити Зеленський
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Трамп і його адміністрація поставили європейців в один ряд. І в американців є підстави, бо європейці за три роки війни досі не можуть роздуплитися і навіть визначити одного представника для того, щоб вести переговори про мирний договір - те, до чого закликав Зеленський. Два раунди пройшло консультацій за ініціативою Макрона, але лідерства там поки немає. Трамп зараз тисне значно більше на європейців, ніж на Україну, тобто він шантажує європейців Україною", - зауважив Олег Рибачук.
За його словами, Трамп тисне на тих, хто має гроші. А європейці гроші мають, мало того, вони демонструють, що готові їх використовувати, в тому числі закупляти зброю для України, збільшити товарообіг, купуючи і зброю, і енергоносії від США.
"Але далі у Трампа виникає ризик з Росією, тому що вона - точно ненадійний партнер. Путін вважає, що зможе облапошити Трампа знову, не економлячи на компліментах, підігруючи його авторитарним або імператорським амбіціям. І тут у Трампа виникає певна "виделка": з одного боку - йому відверто подобаються такі люди, як Путін, а з іншого - не порівняти економічний потенціал Європи та Росії. Росія буде Трампу давати газ і нафту? Це трошки смішно, тому що Трамп навпаки хоче, щоб Америка стала найбільшим видобувачем", - прокоментував політик.
На його думку, щодо інвестицій в РФ, то треба десятки років, щоб у тому промерзлому Сибіру щось можна було відродити й розпочати експлуатацію нових газових родовищ.
"Команда Трампа говорить, що вони, напевно, не можуть добитися суттєвих поступок від самого Путіна, але можуть суттєво надавити й ослабити, якщо не відірвати від Путіна, той же Китай, Іран, Північну Корею. США це нам і європейцям продають. Вони кажуть, що ми можемо на Близькому Сході руками Ізраїля та власними санкціями послабити цю вісь зла. Але, коли формально є відчуття, що Трамп приєднується до осі зла у своїй риториці, зокрема і по Україні, і по Європейському Союзу, то це відверто суперечить тому, що декларують члени його команди", - резюмував Рибачук.
- 21 лютого у Bloomberg повідомили, що Франція та Естонія скликають екстрену нараду міністрів оборони держав Європи, аби обговорити посилення підтримки України.
- 22 лютого Bloomberg інформував, що країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 20 мільярдів євро.
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