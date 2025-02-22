Війська РФ обстріляли з авіації Костянтинівку: загинули двоє людей, ще троє поранено
Уранці суботи, 22 лютого, війська російської армії завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше двоє людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що Костянтинівка зазнала численних авіаударів сьогодні зранку. Внаслідок ворожих атак відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Натомість у поліції кажуть про трьох постраждалих.
Серед загиблих – чоловіки віком 62 та 72 роки., а серед поранених - жінки віком 56, 61, 71 рік. Вони - переселенці з Бахмута. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані.
Під розвалинами будинків ще можуть бути люди, пошукова операція триває.
За даним поліціянтів, росіяни скинули на місто 7 бомб ФАБ-250. Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з 1 по 5 поверхи, багато руйнувань у приватному секторі.
У місті також пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, два газогони і 9 автівок.
- Цього ж дня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії житловий сектор Краснопільської громади на Сумщині. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку, постраждала людина.
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