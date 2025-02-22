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Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні, є постраждалий

Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
15:04
Війна з Росією безпілотник, дрон

У суботу, 22 лютого, російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік

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Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Орієнтовно о 13:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Чоловік, 58 років, дістав мінно-вибухову травму, а також осколкові поранення спини та голови", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків.

  • 16 лютого, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 74-річна жінка.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсон
окупанти
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