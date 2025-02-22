Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні, є постраждалий
У суботу, 22 лютого, російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Чоловік, 58 років, дістав мінно-вибухову травму, а також осколкові поранення спини та голови", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків.
- 16 лютого, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 74-річна жінка.
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