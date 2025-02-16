Росіяни вдарили з артилерії по Херсону, є постраждала
У неділю, 16 лютого, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 74-річна жінка
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 15:30 російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілу доправили до лікарні, наразі вона перебуває під наглядом медиків.
- У суботу, 15 лютого, на Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу.
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