Росіяни вдарили з артилерії по Херсону, є постраждала

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 15:30 російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу доправили до лікарні, наразі вона перебуває під наглядом медиків.