На Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу
У суботу, 15 лютого, російська окупаційна армія з безпілотника атакувала автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу в Антонівський старостат
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так, росіяни з дрона атакували автівку Тетяни Ахтеменко, яка доставляла гуманітарну допомогу в Антонівський старостат, де, за інформацією Мрочка, проживають ще близько 1,5 тис. людей.
"Але, як бачимо, візити туди стають все небезпечнішими. Вкотре наголошуємо на евакуації з максимально небезпечних зон Херсонської громади", – написав очільник МВА.
- У п'ятницю, 14 лютого, російська окупаційна армія атакувала з дрона Золоту Балку на Херсонщині, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе