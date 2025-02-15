На Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, росіяни з дрона атакували автівку Тетяни Ахтеменко, яка доставляла гуманітарну допомогу в Антонівський старостат, де, за інформацією Мрочка, проживають ще близько 1,5 тис. людей.

"Але, як бачимо, візити туди стають все небезпечнішими. Вкотре наголошуємо на евакуації з максимально небезпечних зон Херсонської громади", – написав очільник МВА.