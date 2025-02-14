На Херсонщині через атаку російського дрона загинув чоловік
У п'ятницю, 14 лютого, російська окупаційна армія атакувала з дрона Золоту Балку на Херсонщині, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, опівдні росіяни вдарили з дрона по 49-річному чоловіку в Золотій Балці Бериславського району. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
- Близько опівдня 12 лютого російська окупаційна армія атакувала із дрона житловий будинок у Станіславі на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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