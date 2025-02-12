Окупанти атакували безпілотником будинок у Станіславі на Херсонщині, є постраждалі
Близько опівдня 12 лютого російська окупаційна армія атакувала із дрона житловий будинок у Станіславі на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Внаслідок удару постраждали жінка та чоловік, 1950 й 1949 років народження. Вони дістали вибухові травми та контузії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілі самостійно звернулися до медзакладу. Їм надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
- Протягом 10 лютого через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, шестеро отримали поранення.
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