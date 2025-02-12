Окупанти атакували безпілотником будинок у Станіславі на Херсонщині, є постраждалі

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок удару постраждали жінка та чоловік, 1950 й 1949 років народження. Вони дістали вибухові травми та контузії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі самостійно звернулися до медзакладу. Їм надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.