На Херсонщині через атаки РФ за добу загинули 2 людини, шестеро отримали поранення
Протягом минулої доби 10 лютого через російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, шестеро отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, під ворожим вогнем та авіаударами 10 лютого опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Федорівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка та Херсон.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
За словами Прокудіна, внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що поки лінію фронту не відсунуть від Херсона хоча б на 20 кілометрів, російський дроновий терор буде продовжуватися.
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