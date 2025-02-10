"Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що поки лінію фронту не відсунуть від Херсона хоча б на 20 кілометрів, російський дроновий терор буде продовжуватися
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Це питання битви технологій, це питання на виживання. Ми постійно підлаштовуємося під росіян, а вони під нас… Це битва, якісь зоряні війни, я не знаю, як їх назвати", – наголосив Прокудін, додавши, що вже помічені російські дрони на оптоволокні.
За його словами, в області намагаються створити "купол" для безпеки жителів.
"Але не буде безпеки, і ми всі це повинні розуміти. Будуть змінюватися частоти, будуть змінюватися технології, і поки ми не відтягнемо лінію фронту 20 кілометрів від Херсона хоча б, цей терор (російські дронові атаки на цивільних – ред.) буде продовжуватися", – підкреслив начальник ОВА.
Прокудін зазначив, що "росіяни хизуються тим, що тероризують цивільне населення області".
- У понеділок, 10 лютого, російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку, поранено жінку.
- Із самого ранку середи, 5 лютого, російські загарбники атакують населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 - зазнали поранень.
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