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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км

"Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км

Ксенія Золотова
10 лютого, 2025 понедiлок
23:41
Війна з Росією Херсон

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що поки лінію фронту не відсунуть від Херсона хоча б на 20 кілометрів, російський дроновий терор буде продовжуватися

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це питання битви технологій, це питання на виживання. Ми постійно підлаштовуємося під росіян, а вони під нас… Це битва, якісь зоряні війни, я не знаю, як їх назвати", – наголосив Прокудін, додавши, що вже помічені російські дрони на оптоволокні.

За його словами, в області намагаються створити "купол" для безпеки жителів.

"Але не буде безпеки, і ми всі це повинні розуміти. Будуть змінюватися частоти, будуть змінюватися технології, і поки ми не відтягнемо лінію фронту 20 кілометрів від Херсона хоча б, цей терор (російські дронові атаки на цивільних – ред.) буде продовжуватися", – підкреслив начальник ОВА.

Прокудін зазначив, що "росіяни хизуються тим, що тероризують цивільне населення області".

  • У понеділок, 10 лютого, російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку, поранено жінку.
  • Із самого ранку середи, 5 лютого, російські загарбники атакують населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 - зазнали поранень.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсон
безпілотник
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