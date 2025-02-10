"Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це питання битви технологій, це питання на виживання. Ми постійно підлаштовуємося під росіян, а вони під нас… Це битва, якісь зоряні війни, я не знаю, як їх назвати", – наголосив Прокудін, додавши, що вже помічені російські дрони на оптоволокні.

За його словами, в області намагаються створити "купол" для безпеки жителів.

"Але не буде безпеки, і ми всі це повинні розуміти. Будуть змінюватися частоти, будуть змінюватися технології, і поки ми не відтягнемо лінію фронту 20 кілометрів від Херсона хоча б, цей терор (російські дронові атаки на цивільних – ред.) буде продовжуватися", – підкреслив начальник ОВА.

Прокудін зазначив, що "росіяни хизуються тим, що тероризують цивільне населення області".