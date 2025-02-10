Російська армія влучила артилерією у багатоповерхівку в центрі Херсона: є поранена

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 16:20 російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. Прилетіло у багатоповерхівку, через що пошкоджено квартири, а також припарковані поруч автівки", - розповів він.

За даними очільника ОВА, внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

У понеділок, 10 лютого, російські окупанти обстріляли Куп’янськ Харківської області. Постраждала жінка 1925 року народження, горів приватний будинок.





