Армія РФ вдарила по Куп'янську: постраждала жінка 1925 року народження
У понеділок, 10 лютого, російські окупанти обстріляли Куп’янськ Харківської області. Постраждала жінка 1925 року народження, горів приватний будинок
Про це повідомляє ДСНС.
"Виникла пожежа у приватному будинку. Господарка дому, 1925 р.н., отримала гостру реакцію на стрес". - розповіли рятувальники.
У ДСНС підкреслили, що рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих ударів.
- У ніч проти понеділка, 10 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по місту Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього загинула людина і є поранені.
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