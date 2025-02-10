Окупанти вночі вдарили по Краматорську: є загиблий і постраждалі
У ніч проти понеділка, 10 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по місту Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього загинула людина і є поранені
Про це повідомили у ДСНС.
За їхніми даними, цієї ночі окупанти атакували житловий сектор Краматорська.
З-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Ще семеро мешканців отримали поранення.
Також від удару зайнявся автомобіль. Загалом у місті пошкоджено 7 житлових будинків та 2 транспортних засоби.
Під час розбору завалів надзвичайники розібрали одну тонну будівельних конструкцій.
- Також цієї ночі у Сумах ворог вдарив безпілотниками по житловому кварталу, внаслідок чого постраждала жінка. На Полтавщині уламки БПЛА пошкодили дачний кооператив.
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