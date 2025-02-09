Армія РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 9 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 20:52 військові попередили про застосування ворогом ударних безпілотників у Сумській області.

Пізніше загроза російських БПЛА поширилася для Чернігівської та Полтавської областей.

Станом на 21:14, за даними ПС, "шахеди" фіксувалися:

на півночі Сумщини, курсом на захід

на Полтавщині, курсом на південь

на Чернігівщині в південно-західному напрямку

на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

"Харківська область - загроза застосування ударних БПЛА!" - написали військові за 4 хвилини.

Крім цього, загроза поширилася на Донецьку та Черкаські області.

Рух російських дронів станом на 21:34:

на півночі та центрі Сумщини, курсом південно-західним

на Полтавщині, курсом на Черкащину

на Чернігівщині в південно-західному напрямку

на Харківщині, курсом на захід.

Водночас безпілотники з Чернігівської області перелітали на Київщину південно-західним курсом. Також БПЛА фіксувався у районі та на півдні Харкова - курс на захід.

Близько 22:00 військові повідомили про загрозу застосування розвідувальних та ударних безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За 7 хвилин Повітряні сили оновили дані про напрямки руху ворожих БПЛА:

на півночі, півдні та центрі Сумщини, курсом південно-західним

на Полтавщині, курсом на захід

на Чернігівщині в південно-західному напрямку

на Харківщині, курсом на захід

на Київщині, курсом на захід, в сторону Білої Церкви

на Черкащині, курсом на південь та в районі Кременчука.

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