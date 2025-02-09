Армія РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 9 лютого
Увечері неділі, 9 лютого, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:52 військові попередили про застосування ворогом ударних безпілотників у Сумській області.
Пізніше загроза російських БПЛА поширилася для Чернігівської та Полтавської областей.
Станом на 21:14, за даними ПС, "шахеди" фіксувалися:
- на півночі Сумщини, курсом на захід
- на Полтавщині, курсом на південь
- на Чернігівщині в південно-західному напрямку
- на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
"Харківська область - загроза застосування ударних БПЛА!" - написали військові за 4 хвилини.
Крім цього, загроза поширилася на Донецьку та Черкаські області.
Рух російських дронів станом на 21:34:
- на півночі та центрі Сумщини, курсом південно-західним
- на Полтавщині, курсом на Черкащину
- на Чернігівщині в південно-західному напрямку
- на Харківщині, курсом на захід.
Водночас безпілотники з Чернігівської області перелітали на Київщину південно-західним курсом. Також БПЛА фіксувався у районі та на півдні Харкова - курс на захід.
Близько 22:00 військові повідомили про загрозу застосування розвідувальних та ударних безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За 7 хвилин Повітряні сили оновили дані про напрямки руху ворожих БПЛА:
- на півночі, півдні та центрі Сумщини, курсом південно-західним
- на Полтавщині, курсом на захід
- на Чернігівщині в південно-західному напрямку
- на Харківщині, курсом на захід
- на Київщині, курсом на захід, в сторону Білої Церкви
- на Черкащині, курсом на південь та в районі Кременчука.
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