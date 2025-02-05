Окупанти зранку атакували Херсон та область: є загиблий, серед постраждалих - поліціянти

Про це інформує Херсонська ОВА та обласна прокуратура.

Так, із самого ранку росіяни атакували з дронів Херсон. Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук. Потерпілих доправили до лікарні.

Пізніше в Антонівці через атаку російського БПЛА постраждали троє людей. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 48-річна жінка та два чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення. Стан двох потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, одного – тяжкий. Усіх їх шпиталізували.

За даними прокуратури, внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних - троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48- річна жінка. Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення.

Там же, в Антонівці, унаслідок скидання вибухівки 52-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. В момент атаки він перебував на вулиці.

Крім того, орієнтовно о 08:20 російські війська атакували з дрона й Кіндійку. Через удар 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму, відкритий перелом гомілки та уламкові поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні.

Того ж ранку у Дніпровському районі Херсона 63-річний чоловік потрапив під удар російського дрона. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також садна обличчя.

Близько 09:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. Мінно-вибухову травму дістав 30-річний чоловік. Нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу.

Вже о 10:00 російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Зеленівці. Постраждали двоє чоловіків, 53 та 40 років. В них - мінно-вибухові травми та контузії.

Через годину російська армія вдарила з артилерії знову по Херсону. Через атаку постраждали двоє літніх людей, які перебували вдома. У 87-річного чоловіка та 88-річної жінки – вибухові травми і контузії.