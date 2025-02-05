Окупанти зранку атакували Херсон та область: є загиблий, серед постраждалих - поліціянти
Із самого ранку середи, 5 лютого, російські загарбники атакують населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 - зазнали поранень
Про це інформує Херсонська ОВА та обласна прокуратура.
Так, із самого ранку росіяни атакували з дронів Херсон. Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук. Потерпілих доправили до лікарні.
Пізніше в Антонівці через атаку російського БПЛА постраждали троє людей. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 48-річна жінка та два чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення. Стан двох потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, одного – тяжкий. Усіх їх шпиталізували.
За даними прокуратури, внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних - троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48- річна жінка. Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення.
Там же, в Антонівці, унаслідок скидання вибухівки 52-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. В момент атаки він перебував на вулиці.
Крім того, орієнтовно о 08:20 російські війська атакували з дрона й Кіндійку. Через удар 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму, відкритий перелом гомілки та уламкові поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні.
Того ж ранку у Дніпровському районі Херсона 63-річний чоловік потрапив під удар російського дрона. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також садна обличчя.
Близько 09:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. Мінно-вибухову травму дістав 30-річний чоловік. Нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу.
Вже о 10:00 російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Зеленівці. Постраждали двоє чоловіків, 53 та 40 років. В них - мінно-вибухові травми та контузії.
Через годину російська армія вдарила з артилерії знову по Херсону. Через атаку постраждали двоє літніх людей, які перебували вдома. У 87-річного чоловіка та 88-річної жінки – вибухові травми і контузії.
- Днем раніше російська терористична армія також атакувала з безпілотника Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждала жінка.
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