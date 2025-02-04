Росіяни атакували Херсон з безпілотника: є постраждала

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 16:00.

"Під удар потрапила 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості", - йдеться у повідомленні.