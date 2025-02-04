Росіяни атакували Херсон з безпілотника: є постраждала
Російська терористична армія у вівторок, 4 лютого, атакувала з безпілотника Херсон: внаслідок ворожого удару постраждала жінка
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 16:00.
"Під удар потрапила 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості", - йдеться у повідомленні.
- Того ж дня окупанти завдали артилерійського удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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