Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає

Про це Мусаєв написав у себе на ФБ.

"У 1987 році я служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямом роботи 6 Управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме того року нашим Управлінням було завербовано 40-річного бізнесмена зі США Дональда Трампа на псевдо "Краснов", - повідомив відставний генерал з Казахстану.

До своєї заяви Мусаєв прикріпив одну зі своїх минулих публікацій, в якій стверджує, що Трамп є особою, що "ідеально вербується":

"Є таке поняття як вербуємість об'єкта. За своїм досвідом оперативної роботи в КДБ-КНБ можу точно сказати - Трамп відноситься до категорії людей, які ідеально вербуються. У мене немає сумнівів, що Росія має компромат на президента США, що протягом багатьох років Кремль просував Трампа на пост президента головної світової держави".

У коментарях до допису генерал Мусаєв зазначив: "Сподіваюся й третій замах переживу".

Чинна казахстанська влада вимагає від Австрії видати їй Мусаєва, але офіційний Відень вважає переслідування генерала політично вмотивованим й відмовляє в екстрадиції.

Трамп і росіяни у 80-их

У січні 2021 року лондонська газета The Guardian навела підробиці біографії Трампа щодо відвідин СРСР та Росії у вигляді основних думкок з книги "Американський компромат: як КДБ культивував Дональда Трампа" (American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery) журналіста Крейга Ангера про нібито приналежність нинішнього американського лідера до радянської агентури.

Ангер описує, як Трамп вперше з’явився на радарі росіян у 1977 році, коли він одружився зі своєю першою дружиною Іванною Зельнічковою, чеською моделлю. "Трамп став об’єктом шпигунської операції, яку контролювала розвідка Чехословаччини у співпраці з КДБ", - йшлося у матеріалі The Guardian.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику нерухомість, готель Grand Hyatt New York біля залізничного вокзалу Grand Central. Трамп купив 200 телевізорів для готелю у радянського емігранта Семена Кисліна, який був співвласником компанії Joy-Lud Electronics на П'ятій авеню.

За словами Ангера, Joy-Lud контролювався КДБ, а Кислін начебто мав справи з КДБ. Кіслін натомість заперечує, що мав стосунок до радянського Комітету держбезпеки.

Потім, у 1987 році, Трамп і Івана вперше відвідали Москву і Санкт-Петербург. Підприємця "підгодовували" розмовами про те, що він повинен піти в політику.

"Трамп був ідеальною ціллю у багатьох відношеннях: його марнославство, нарцисизм зробили його природною ціллю для вербування. Його вирощували протягом 40 років, аж до його обрання", - робив висновок Ангер.

Про начебто як вербування Трампа саме у 87-му каже й Мусаєв.

Trump Tower з апартаментами для Путіна

Тоді ж, наприкінці 80-их, Трамп загорівся ідеєю побудови у Москві готеля-хмарочоса Trump Tower, але вона так ніколи й не була реалізована.

До цього проєкту Трамп і його люди повернулися у 2010-их. Згідно повідомленням CNN, Фелікс Сатер та Майкл Коен розглядали можливість облаштування у Trump Tower в Москва-Сіті ексклюзивного пентхаузу, який планувалося подарувати Володимиру Путіну. Однак, пізніше від такого задуму довелося відмовитися.

Дружба родини Іванки Трамп з родиною російського олігарха Романа Абрамовича

2018 року американська агенція Bloomberg писала про те, як Іванка Трамп та зять президента США Джаред Кушнер вже не один рік підтримують дружні стосунки з парою Роман Абрамович - Дар'я Жукова, які тоді постійно проживали у Сполучених Штатах.

За даними авторів статті на сайті Bloomberg, чоловіки зустрічалися зо 3-4 рази, тоді як їхні дружини приятелюють ціле десятиліття.

2014 року подружжя Кушнерів на запрошення Жукової провели 4 дні у Росії. Вони навіть сиділи разом на благодійній вечері, присвяченій збору коштів для Московського єврейського музею, а Кушнер інвестував в онлайновий арт-бізнес, засновником якого є Жукова.null

Тоді Іванка розмістила фотографії події в Instagram і подякував Жуковій за "незабутні чотири дні в Росії!".

Познайомила ж Іванку та Дарію колишня дружина Руперта Мьордока, Венді Денг.

За даними The Bell, станом на 2017 рік брат президентського зятя - Джошуа Кушнер - це ключовий бізнес-партнер Жукової. У 2010 році фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital, перерахувавши $ 1,5 млн, врятував від закриття стартап Жукової Artsy - онлайн-платформу для колекціонерів мистецтва.

Абрамович раніше був переважно відомий як уповноважений родини першого президента РФ Бориса Єльцина, з початком повномасштабного вторгнення РФ - фігурує в статусі неформального поремовника між Москвою, Києвом та Заходом.

2022 року Абрамович потрапив під санкції і, як можна дізнатися з повідомлень ЗМІ, перебрався до Туреччини.