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Ексклюзив

В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв

Ірена Моляр
7 грудня, 2024 субота
14:14
Світ Володимир Путін та Дональд Трамп

Генерал Альнур Мусаєв, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану, колишній радник до справ національної безпеки президента Республіки Казахстан в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антіну Борковському зазначив, що Кремль сподівається знайти підтримку Трампа щодо плану, аби Центральну Азію та Східну Європу зробити зоною впливу РФ

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я переконаний, що Дональд Трамп нині перебуває в тісному контакті  з політичними колами Росії, він постійно контактував весь цей період. Особливо складно йому було у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Міллера в США, який практично встановив тісну взаємодію, на той час ще кандидата й президента США в першу його каденцію, з Російською Федерацією. Фактів про взаємодію Трампа з російськими політичними колами та спецслужбами дуже багато", - зауважив Альнур Мусаєв.

За його словами, найбільш підтверджувальним фактом є те, що ще перед виборами європейські держави, спецслужби європейських держав, уже заздалегідь готувалися, що в разі перемоги на виборах Дональда Трампа треба бути готовими до того, що він зробить кроки, більш вигідні Російській Федерації.

"І майбутній період дуже ускладнений, тому що й команда, яку набирає Трамп, налаштована в протрампівському напрямі. І говорити про те, що ситуація має якусь невизначеність, - я б так не казав, складнощі будуть дуже великі. Трамп не може одним єдиним кроком припинити допомогу Україні озброєнням, фінансами. Однак удавати арбітра він буде до кінця. Допомогу, звичайно, будуть виділяти, але не в тих масштабах, які необхідні сьогодні Україні, - ось приблизно так я оцінив би", - прокоментував генерал.

На його думку, "човникова дипломатія" потрібна і дуже важлива. І те, що Єрмак займається цими контактами за завданням президента Зеленського, - також важливо. Ці контакти повинні певною мірою вплинути на оточення новообраного президента США, на майбутнього помічника з нацбезпеки, на радника з питань України та Росії, який уже призначений Трампом. Такі переговори й контакти мають допомогти запобігти фактично відкритій дії Трампа на підтримку російської сторони.

"Тому загальний посил про те, що в перспективі - домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу. Центральну Азію фактично буде віддано як сферу впливу Російській Федерації. Питання стоїть про Східну Європу, про Україну, - Східну Європу зробити зоною впливу Російської Федерації. Ці дуже негативні плани Росії, яка сподівається знайти підтримку Трампа, можливо приховану, - це найнебезпечніший варіант, який чекає на світ у перспективі", - резюмував Мусаєв.

 

 

  • 6 грудня речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не потребує посередників для комунікації з командою майбутнього президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном із новообраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що зможе домовитися з американським лідером про спільну стратегію щодо України.






     

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Володимир Путін
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Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Андрій Єрмак
переговори з РФ
допомога США Україні
Дипломатія
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